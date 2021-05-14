Наибольшую озабоченность в организации вызывает ситуация с COVID-19 в Индии.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что второй год пандемии будет более смертоносным, чем первый.

Об этим сообщает The Guardian.

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Как сообщается, наибольшую озабоченность в организации вызывает ситуация с COVID-19 в Индии.

ВОЗ также призвала богатые страны пересмотреть планы вакцинации детей и вместо этого пожертвовать вакцину от коронавируса программе COVAX для более бедных стран.

"Я понимаю, почему некоторые страны хотят вакцинировать своих детей и подростков, но прямо сейчас я призываю их пересмотреть свое решение и вместо этого сдать вакцины COVAX",- заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

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Перевод: Екатерина Лиманская