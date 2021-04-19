Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев договорились поддерживать связь.

Представители Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации начали переговоры по организации и проведению встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Как говорится в заявлении на сайте Белого дома, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

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Они обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, а также региональные и глобальные вопросы, которые вызывают беспокойство.

"Господин Салливан и секретарь Патрушев обсудили перспективу проведения президентского саммита между Соединенными Штатами и Россией и согласились поддерживать связь", - сказано в сообщении.

Когда состоится встреча Байдена и Путина

13 апреля Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести двустороннюю встречу в Европе.

16 апреля президент США озвучил темы, которые хочет обсудить с Путиным. По словам Байдена, Соединенные Штаты и Россия могут сотрудничать в вопросах сдерживания ядерных угроз из Ирана и Северной Кореи, прекращения на глобальном уровне пандемии и преодоления климатических изменений.

При этом Байден выразил надежду, что США и РФ могут начать диалог о стратегическом сотрудничестве, безопасности и контроле над вооружениями.

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Автор: Виталий Саенко