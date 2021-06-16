Встреча Байдена и Путина: говорить, а не договариваться

Хотя президент Украины Владимир Зеленский заявил, что побаивается отсутствия конкретики после встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, как раз конкретика – последнее, о чем вообще эти переговоры.

Один из распространенных в Украине страхов – что судьбу нашей страны сильные мира сего будут обсуждать без нас. И, как результат, договариваться будут о продвижении своих интересов в ущерб Украине, даже несмотря на гарантии, которые озвучивали в наш адрес.

С одной стороны, эти страхи не беспочвенны, с другой – мир не сошелся клином только на Украине.

Темы, которые должны обсуждать президенты США и РФ озвучивались еще на этапе подготовки встречи в Женеве – пандемия COVID-19, борьба с киберпреступностью, сокращение ядерного потенциала в будущем, вопросы климата и так далее. А, наряду с Украиной, обсуждение должно коснуться еще Сирии, Ливии, Афганистана и Карабаха.

«Вероятно, наиболее сложным и наиболее критическим вопросом может быть тема хакерских взломов в киберпространстве, учитывая недавний всплеск атак с применением вирусного программного обеспечения для вымогательства данных, охвативших различные сектора в США, организованные преступными синдикатами, базирующимися в России», - говорится на сайте американского телеканала CNN.

Украинский вопрос

А вот состав делегаций, в присутствии которых президенты будут озвучивать свои «красные линии», как бы намекает, что тема Украины в разговоре будет громкой.

Как пишут CNN, в расширенной делегации США, кроме госсекретаря Энтони Блинкена, который совсем недавно посетил Украину, будут также советник по национальной безопасности Джейк Салливан, небезызвестная нам еще со времен Майдана заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, главный советник Совета национальной безопасности по России Эрик Грин и посол США в России, который покинул Москву в апреле текущего года на фоне обострения отношений, Джон Салливан. Все они довольно хорошо понимают, как Россия ведет свою политику, в том числе, с помощью «неизвестных зеленых человечков» в Украине, «новичка» и кибератак по всему миру.

Да и с российской стороны в переговорах участвуют отнюдь не новички в украинской теме. Чего стоит только присутствие Дмитрия Козака - «смотрящего» за темами Украины и Молдовы, одного из участников встреч в Нормандском формате на уровне советников.

Канадская журналистка и ведущая Элизабет Палмер в прямом эфире американского телеканала CBS News назвала Украину «очень чувствительным вопросом» для России. И предположила, что в случае ускорения движения Украины к НАТО, Путин будет угрожать Байдену решительными действиями.

«Президент Путин будет сбивать любые предложения или, вероятно, угрожать решительно отреагировать, если Соединенные Штаты станут на путь ускорения присоединения Украины к НАТО», - полагает Палмер.

Ее слова косвенно подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков: «Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это - новый элемент, ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме. При необходимости, президент четко обозначит нашу позицию. Путин всегда четкий в изложении «красных линий» Российской Федерации».

«Украинская тема точно будет, и она будет одной из ключевых. Это я знаю от наших американских партнеров. Никто не собирается нас сдавать… Как Путин говорит, что у него есть «красные линии», вроде нашего членства в НАТО, так же и у Байдена есть «красные линии». И они состоят в том, чтобы мы не оставались в «серой зоне» на перспективу, что это защита нашего суверенитета и независимость. И еще одна «красная линия» - чтобы наша ГТС работала», - отмечает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Но обращать внимание стоит не только на такие очевидные темы. Нельзя исключать, что Кремль попытается заручиться помощью США в давлении на Украину для имплементации политической части Минских соглашений. Правда, что пообещает взамен – неизвестно.

«Красные линии» и «серьезная озабоченность»

В любом случае, как сообщает издание Politico, встреча 16 июня в Женеве – всего лишь шанс для обеих сторон очертить свои намерения и «красные линии», и, возможно, продемонстрировать определенную готовность к взаимодействию в определенных направлениях. Но никаких соглашений ожидать не стоит.

А будет ли разговор президентов содержательным? Как пишет Politico, об этом мы можем и не узнать – встреча проходит за закрытыми дверями.

Справедливости ради, это совсем не тот формат общения «за закрытыми дверями», который случился между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным три года назад в Хельсинки. Тогда Трамп и Путин пошушукались тет-а-тет. Но Байден от закрытых переговоров отказался. Кроме того, Байден решил не повторять ошибок своего предшественника трехлетней давности, поэтому сегодня не будет и совместной пресс-конференции двух президентов.

«Напомню, самое интересное после встречи Путина с Трампом в Хельсинки была совместная пресс-конференция, на которой Путин «съел с потрохами» Трампа и того поддали нереальной критике американские СМИ», - отмечает политолог-международник Максим Яли.

Дело в том, что Трамп не просто вышел на совместную пресс-конференцию, а еще и публично согласился с Путиным, который заявил: Россия не пыталась вмешаться в выборы в США. Учитывая, что американские спецслужбы располагали другими данными, получилось, что президент США доверяет словам Путина больше. Скандал получился знатный.

Кстати, когда сегодня один из репортеров в Женеве спросил Байдена: «Доверяете ли вы Путину? Доверяете ли вы друг другу?». И Байден, по словам корреспондента PBS Ямиче Алсиндор, утвердительно кивнул.

Переживать ли по этому поводу? Не обведет ли опытный Путин старика Байдена вокруг пальца, как это делал, в свое время, с Трампом?

Тут стоит отметить несколько факторов.

Во-первых, Байден – старый политик, который с Путиным уже встречался. Правда, происходило это в другом статусе обоих. Нынешний президент США на тот момент был вице-президентом, а хозяин Кремля временно исполнял обязанности премьер-министра РФ, чтобы обнулить свои президентские термины. Другими словами, понимание, чего ожидать друг от друга, тут имеется.

Во-вторых, «доверие» для Байдена по отношению к Путину, которого он совсем недавно назвал «убийцей» - это не совсем то «доверие», о котором мы можем подумать. Для лучшего понимания – цитата объяснение Байдена о том, почему он считает возможными точечные договоренности с Путиным, от издания Politico: «Речь не о доверии, а о договоренности. Когда вы готовите договор со своим противником, вы не будете говорить что-то вроде «я ему доверяю». Вы скажете: «Вот, чего я жду от него»».

Политолог-международник Максим Яли считает, что итогом встречи станут «ритуальные мантры по позициям, которые вызывают «серьезную озабоченность» у каждой стороны».

Для Байдена это те же тезисы, которые он озвучивал в течение всего своего европейского вояжа, - поддержка Украины, озабоченность действиями российских хакеров, преследования Кремлем оппозиции в РФ… А Путин для «своей аудитории» расскажет, как «осадил» оппонента в вопросах, которые США не касаются и подчеркнет, что американцам нечего лезть во внутренние российские дела. А подсластят эту предсказуемую «пилюлю» позитивные сигналы, достигнутые президентами в вопросах изменений климата, решения конфликтов на Ближнем Востоке и так далее.

«Так что по итогам встречи каждый президент даст подготовленные ответы на очевидные вопросы. Все будет скучно и неинтересно», - считает он.

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Реальных «весточек» по итогу встречи президента США Байдена и президента РФ Путина стоит ждать не с запада, а с востока – внимательно наблюдать, как будет развиваться ситуация на Донбассе.

Леся Лещенко, Виталий Саенко, Татьяна Урбанская

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