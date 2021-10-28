Монархиня по причине здоровья была вынуждена отказаться от езды верхом.

Королева Елизавета II, которая несмотря на свой почтенный возраст продолжает регулярно заниматься конным спортом, была вынуждена отказаться от своего хобби по настоянию врачей.

Об этом сообщает The Sun.

95-летняя монархиня известна своей страстью к верховой езде и скачкам, но в сентябре после летнего отпуска в Шотландии она была вынуждена перестать ею заниматься.

"Она чувствует себя немного неудобно. Она обожает езду верхом, и большую часть ее жизни это было для нее сродни ритуалу. Она крайне разочарована тем, что не каталась верхом с начала сентября", - говорит источник издания, отметив, что в обозримом будущем Елизавета II планирует возобновить прогулки на лошади.

Читайте такжеКоролева Великобритании не будет участвовать в климатическом саммите: врачи посоветовали "отдохнуть"Журналисты отмечают, что после смерти ее мужа, 99-летнего принца Филиппа в апреле, британская королева принимала участие более чем в 120 мероприятиях, что ее значительно вымотало.

Однако в Букингемском дворце это решили оставить без комментариев.

Как уже сообщал УНИАН, на прошлой неделе она провела ночь в госпитале, после чего врачи строго запретили ей заниматься любыми делами, помимо легкой физической нагрузки, поэтому теперь она даже не может выгуливать своих собак корги.

Автор: Станислав Кожемякин