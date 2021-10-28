Королева Елизавета II, которая несмотря на свой почтенный возраст продолжает регулярно заниматься конным спортом, была вынуждена отказаться от своего хобби по настоянию врачей.
Об этом сообщает The Sun.
95-летняя монархиня известна своей страстью к верховой езде и скачкам, но в сентябре после летнего отпуска в Шотландии она была вынуждена перестать ею заниматься.
"Она чувствует себя немного неудобно. Она обожает езду верхом, и большую часть ее жизни это было для нее сродни ритуалу. Она крайне разочарована тем, что не каталась верхом с начала сентября", - говорит источник издания, отметив, что в обозримом будущем Елизавета II планирует возобновить прогулки на лошади.
Читайте такжеКоролева Великобритании не будет участвовать в климатическом саммите: врачи посоветовали "отдохнуть"Журналисты отмечают, что после смерти ее мужа, 99-летнего принца Филиппа в апреле, британская королева принимала участие более чем в 120 мероприятиях, что ее значительно вымотало.
Однако в Букингемском дворце это решили оставить без комментариев.
Как уже сообщал УНИАН, на прошлой неделе она провела ночь в госпитале, после чего врачи строго запретили ей заниматься любыми делами, помимо легкой физической нагрузки, поэтому теперь она даже не может выгуливать своих собак корги.