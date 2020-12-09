Мальчик упал на землю с большой высоты и сломал себе руки в шести местах.

В индонезийской провинции Лампунг, остров Суматра, 12-летний мальчик упал с огромного воздушного змея в виде дракона.

Об этом сообщает Coconuts Jakarta.

Инцидент произошел во вторник, 1 декабря, когда школьник запускал с братом воздушного змея возле местной школы. Змей был примерно в три раза больше, чем мальчик, и из-за сильного ветра ребенка унесло вверх. На ролике видно, как ребенок держится за планку, затем запутывается в стропах и падает на землю примерно с десяти метров.

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Люди, наблюдавшие за падением мальчика, немедленно бросились ему на помощь. Его доставили в местную клинику, откуда перевели в больницу.

Врачи диагностировали у индонезийца шесть переломов костей рук. Ему уже сделали две операции, ребенок постепенно восстанавливается.

Старший брат мальчика, 28-летний Ацил, рассказал, что змея запускал еще один его брат, а пострадавший держал стропу.

«Мальчик часто висел на стропе. Но на этот раз все закончилось плохо», - отметил он.

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Автор: УНИАН