В индонезийской провинции Лампунг, остров Суматра, 12-летний мальчик упал с огромного воздушного змея в виде дракона.
Об этом сообщает Coconuts Jakarta.
Инцидент произошел во вторник, 1 декабря, когда школьник запускал с братом воздушного змея возле местной школы. Змей был примерно в три раза больше, чем мальчик, и из-за сильного ветра ребенка унесло вверх. На ролике видно, как ребенок держится за планку, затем запутывается в стропах и падает на землю примерно с десяти метров.
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Люди, наблюдавшие за падением мальчика, немедленно бросились ему на помощь. Его доставили в местную клинику, откуда перевели в больницу.
Врачи диагностировали у индонезийца шесть переломов костей рук. Ему уже сделали две операции, ребенок постепенно восстанавливается.
Старший брат мальчика, 28-летний Ацил, рассказал, что змея запускал еще один его брат, а пострадавший держал стропу.
«Мальчик часто висел на стропе. Но на этот раз все закончилось плохо», - отметил он.
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