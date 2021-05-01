Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное использование вакцины от коронавируса mRNA-1237 производства американской компании Moderna.
Об этом говорится в заявлении ВОЗ.
Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) рекомендовала COVID-вакцину от Moderna для всех возрастных групп от 18 лет.
"Вакцина Moderna - это вакцина на основе mNRA. SAGE обнаружила, что ее эффективность составляет 94,1%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эксперты ВОЗ наблюдали за действием вакцины Moderna в течение двух месяцев.
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