Литовский глава объяснил, каким образом можно закончить войну на Донбассе.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что завершить конфликт на Донбассе можно путем политических изменений в самой России.

Об этом он рассказал в интервью Европейской правде.

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"Изменения возможны не только в отношениях Украины и России, но также в политической ситуации в самой России. И это – вопрос времени", - пояснил литовский глава.

Науседа подчеркнул, что сейчас в России "куча проблем", в частности нарушение прав человека. И изменения в РФ создадут "новое пространство для поиска выхода из конфликта на Востоке Украины".

Он также уточнил свою фразу о Путине-убийце: "убийцей прежде всего является система. И это та система, которая была создана в России за последние 20 лет".

"Нынешняя система (та, которая является убийцей) создавалась постепенно, и сейчас мы воспринимаем ее как данность. Но это - ложное впечатление. Да, эту систему возможно было построить, но также эту систему возможно убрать. Наверное, это потребует времени, и много времени – но это возможно. Впрочем, предпосылкой для этого являются изменения в самой России", – отметил президент Литвы.

Стягивание войск России к границе Украины

30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.

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Автор: Яна Ставская