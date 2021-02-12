В Милане полиция арестовала банду по прозвищу «воры-акробаты». Их прозвище намекает на умение карабкаться по стенам зданий.
Читайте такжеВ Японии появится министр по одиночествуПреступники следили за передвижениями знаменитостей и влиятельных лиц в Instagram, прежде чем взламывать и грабить их дома, пишет The Guardian.
Среди жертв были футболист «Интера» Ахраф Хакими, телеведущая Дилетта Леотта и влиятельная личность Элеонора Инкардона.
Сообщается, что банда использовала Instagram, чтобы шпионить за своими жертвами, реконструируя их передвижения, заглядывая в их дома и определяя тип окон, которые у них были.
Мужчины в возрасте от 17 до 44 лет должны были элегантно одеваться, чтобы не выделяться в дорогих кварталах.
На видеозаписи одной кражи с камер видеонаблюдения видно, как член банды следит за тем, как другой взбирается на здание и входит в окно квартиры на первом этаже. Затем вор открывает переднюю дверь дома двум другим сообщникам. Вместе они складывают награбленное в чемодан, принадлежащий жертве, и сбегают.
Полиция сообщила, что серия краж началась в июне прошлого года, когда из дома Леотты было украдено товаров на сумму 150 000 евро, включая ювелирные изделия, дизайнерские сумки и часы Rolex.
Банда также подозревается в причастности к ограблению дома, принадлежащего Хакими, краже девяти дизайнерских сумок и предметов одежды из дома Инкардона. Полиции удалось вернуть большую часть украденного.
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