Банда использовала Instagram, чтобы шпионить за своими жертвами, реконструируя их передвижения, заглядывая в их дома и определяя тип окон, которые у них были.

В Милане полиция арестовала банду по прозвищу «воры-акробаты». Их прозвище намекает на умение карабкаться по стенам зданий.

Читайте такжеВ Японии появится министр по одиночествуПреступники следили за передвижениями знаменитостей и влиятельных лиц в Instagram, прежде чем взламывать и грабить их дома, пишет The Guardian.

Среди жертв были футболист «Интера» Ахраф Хакими, телеведущая Дилетта Леотта и влиятельная личность Элеонора Инкардона.

Сообщается, что банда использовала Instagram, чтобы шпионить за своими жертвами, реконструируя их передвижения, заглядывая в их дома и определяя тип окон, которые у них были.

Мужчины в возрасте от 17 до 44 лет должны были элегантно одеваться, чтобы не выделяться в дорогих кварталах.

На видеозаписи одной кражи с камер видеонаблюдения видно, как член банды следит за тем, как другой взбирается на здание и входит в окно квартиры на первом этаже. Затем вор открывает переднюю дверь дома двум другим сообщникам. Вместе они складывают награбленное в чемодан, принадлежащий жертве, и сбегают.

Полиция сообщила, что серия краж началась в июне прошлого года, когда из дома Леотты было украдено товаров на сумму 150 000 евро, включая ювелирные изделия, дизайнерские сумки и часы Rolex.

Банда также подозревается в причастности к ограблению дома, принадлежащего Хакими, краже девяти дизайнерских сумок и предметов одежды из дома Инкардона. Полиции удалось вернуть большую часть украденного.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская