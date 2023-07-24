Основными направлениями поддержки будут закупка летальных и нелетальных средств, военная подготовка и обучение, ремонт военной техники в Литве.

Государственный совет обороны Литвы обсудил и утвердил трехлетний план военной поддержки Украины в объеме 200 миллионов евро.

Как говорится в сообщении на сайте Минобороны Литвы, план обеспечения украинской армии на 2024-2026 годы предусматривает выделение около 200 миллионов евро. Основными направлениями поддержки будут закупка летальных и нелетальных средств, военная подготовка и обучение, финансовые отчисления в фонды поддержки, ремонт военной техники в Литве и обучение личного состава.

Как отметил министр обороны Латвии Арвидас Анушаускас, поддержка украинской армии была и остается одним из приоритетных направлений.

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Он отметил, что финансирование планируется обеспечить за счет Европейского фонда мира.

"Это позволить не замедлять развитие национального потенциала и направить эти средства на дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины", - заявил министр обороны страны.Как отметили в Минобороны Латвии, поддержка, оказываемая украинской армии, скоро достигнет полумиллиарда евро. Она включает как вооружение и снаряжение, так и обучение, лечение и реабилитацию солдат.

Помощь Литвы Украине

В конце июня Литва представила очередной пакет помощи Украине. в него вошли 10 ЗРК NASAMS, а также 10 бронетранспортеров М113 и боеприпасы.

Также Литва поддерживает стремление Украины в НАТО - президент страны неоднократно заявлял о том, что Украины должна стать членом Альянса.

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