С сегодняшнего дня французы смогут снова без особой надобности свободно передвигаться по стране.

Во Франции смягчили карантинные ограничения, направленные на сдерживание эпидемии COVID-19 в стране.

Уже с сегодняшнего дня французы смогут снова даже без особой надобности свободно передвигаться по стране. Ранее для жителей Франции действовало ограничение на передвижение в радиусе 10 километров от собственного дома, сообщает Deutsche Welle.

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Также в этот день к очному обучению вернутся ученики школ и гимназий. В младшей школе уроки с присутствием учеников начались еще неделю назад. Также работают детские сады.

Следующий этап смягчения локдауна запланирован французскими властями на 19 мая. Согласно планам правительства, в этот день в стране откроются террасы ресторанов и кафе, а также культурные учреждения.

При этом планируется сохранить комендантский час. Правда, она будет начинаться не в 19:00, как сейчас, а в 21:00, сообщает информационное агентство AFP.

Локдаун во Франции

Третий по счету общенациональный локдаун во Франции начался в конце марта на фоне стремительного роста количества новых заражений коронавируса. За прошедший месяц эпидемия начала идти на убыль, однако показатели все еще остаются довольно высокими. Так, по данным AFP, количество новых заражений в течение недели из расчета на 100 тысяч человек до сих пор остается на уровне 300 случаев.

Однако на фоне давления со стороны бизнеса и настроений общественности президент Эммануэль Макрон 30 апреля объявил о поэтапном плане выхода страны из локдауна. При этом в правительстве хотят компенсировать смягчение ограничений ускоренными темпами вакцинации от коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии COVID-19 во Франции зарегистрировано 5,65 млн больных COVID-19 - это четвертый показатель в мире, умерли более 104,8 тыс. человек, у которых было подтверждено инфицирование коронавирусом.

В то же время уже 15,8 млн, или 23,7% французов получили первую прививку. Количество полностью вакцинированных - 6,5 млн человек, или 9,4% населения страны.

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Автор: Виктория Токарева