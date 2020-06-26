Washington Post: Ельцин просил США вмешаться в выборы в России

Первый российский президент умолял Клинтона открыто поддержать его на выборах и дать Москве деньги, но его преемник Путин рассматривал эти процессы как нечто иное.

Будучи снова кандидатом в президенты США, Дональд Трамп просил Россию, Украину и Китай сделать что-то, что помогло бы ему переизбраться. Но он не первый политик, который поощряет иностранное вмешательство.

В мае 1995 года это делал президент России, - пишет Washington Post. Борис Ельцин, чей рейтинг измерялся единичными цифрами, во время встречи с президентом США Биллом Клинтоном в Кремле жаловался, что его шансы вновь победить на выборах "не очень блестящие". Так началась кампания Ельцина, нацеленная склонить американского лидера к вмешательству в российские выборы в 1996 году. Его первая просьба касалась НАТО, поскольку Клинтон собирался расширить альянс.

"Давайте отложим расширение НАТО на полтора или два года", - сказал Ельцин тогда, о чем свидетельствуют опубликованные правительством США стенограммы.

"Нет нужды ворошить ситуацию до выборов", - настаивал он.

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Клинтон ответил осторожно, объяснив, что в этом вопросе можно найти взаимовыгодный выход.

"Я дал четко понять, что не буду ничего делать, чтобы ускорить расширение НАТО. Во время этого разговора я пытаюсь дать вам подтверждение, которые вам нужны. Но нам нужно быть осторожными, чтобы не сложилось впечатление, будто кто-то из нас сдался", - росказал бывший американский президент.

Во время той же встречи Ельцин озвучил еще одну просьбу: чтобы Клинтон "включил нас в G8". США в то время были членом "Большой семерки", которая включала семь демократических стран. И Ельцин хотел расширить ее через присоединение России.

"Это поможет мне на выборах", - пояснил российский президент.

Во время другой встречи Ельцин сказал Клинтону, что российское вступление в G7 перед саммитом во Франции "прибавит 10% к моих голосам". Клинтон пообещал попробовать это сделать, но в начале 1996 года сообщил российскому коллеге плохие новости.

"Все мы хотим вам помочь. Но правда в том, что мы не можем перейти к G8 в Лионе", - пояснил он. Но он пообещал Ельцину сделать встречу во Франции "большим успехом" для Ельцина, добавив, что будут "только положительные для вас истории как раз перед выборами".

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Перед приближением голосования летом того года Ельцин призвал Клинтона "не соглашаться" с его коммунистическим оппонентом.

"Об этом не стоит волноваться. Мы потратили 50 лет, добиваясь другого результата", - заверил президент США.

Клинтон действительно хотел, чтобы Ельцин победил на выборах. Но он боялся, что откровенное заявление может навредить.

"Я пытаюсь найти способ сделать это так, чтобы была только польза и никакого вреда", - сказал Клинтон, добавив, что поддержку нужно выразить "наиболее надлежащим способом".

Ельцин давил на американского президента, требуя финансовую помощь. В январе того года во время телефонного разговора он поднял вопрос о задержке многомиллиардного займа от МВФ. Российский президент жаловался, что фонд "задержал выплаты и кредитные обязательства на 9 миллиардов долларов". При этом он попросил Клинтона "помочь и подтолкнуть их, чтобы они провели платежи". Клинтон пообещал, что постарается.

Через месяц Ельцин призвал президента США "использовать свое влияние" на МВФ, чтобы "немножко увеличить сумму с 9 до 13 миллиардов из-за социальных проблем в этой очень важной предвыборной ситуации". Клинтон пообещал, что попробует, но российского президента это не удовлетворило.

В мае он снова говорил о финансовых проблемах и, оставив все надлежащие манеры, попросил откровенно вмешаться в ход выборов в России.

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"Билл, для моей предвыборной кампании мне остро нужна ссуда для России в размере 2,5 миллиардов долларов", - говорил Ельцин.

Клинтон предложил альтернативный подход: подтолкнуть МВФ ускорить выплаты для России.

"Я все проверю с МВФ и с нашими друзьями, чтобы посмотреть, что можно сделать. Думаю, это единственный возможный путь", - сказал американский лидер.

Карлос Паскуаль, тогдашний директор по российским делам в Белом доме, сказал в интервью, что он и его коллеги вели "обширные внутренние обсуждения" просьб Ельцина о прямом займе.

"Они хотели наличные", - вспомнил он, добавив, что команда Клинтона думала, как это сделать: тайно, открыто или вообще ничего не давать. Дискуссия завершилась почти единодушным "нет".

"Это точно не то, что российская сторона хотела услышать, - сказал Паскуаль, - Но такая открытая поддержка конкретного кандидата была бы неприемлемым вмешательством в российский политический процесс", - добавил он.

Паскуаль сказал, что вместо этого Клинтон приказал заместителю министра финансов США Лоренсу Саммерсу продолжить работу с Москвой над проведением рыночных реформ, которые бы расширили инвестирование со стороны МВФ. В те месяцы Клинтон отверг много требований Ельцина. Но все же определенную поддержку ему американский президент предоставил. За несколько месяцев до выборов в России США помогли России утвердить соглашение с МВФ о многомиллионном кредите. New York Times назвал это "самым большим предвыборным усилением" для Ельцина.

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За кулисами частные американские консультанты помогали кампании Ельцина, передавая регулярные обновления одному из политических советников Клинтона. А через последнего данные попадали на стол президента США. Опираясь на все доступные данные, издание пишет, что ЦРУ не вмешивалось в выборы в России. Хотя во времена Холодной войны американские спецслужбы соревновались с КГБ, вмешиваясь в политику третьих стран.

"Существовало опасение, что если попытки ЦРУ будут разоблачены, это может негативно повлиять на российские события", - сказал тогдашний глава администрации Белого дома Леон Панетта. В июле Ельцин победил на выборах, опередив соперника на 13% на фоне распространенных сообщений о фальсификациях. Заместитель Госсекретаря Строб Тэлботт сказал, что эти сообщения были не безосновательными.

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Через три с половиной года после того Владимир Путин сменил Бориса Ельцина в кресле президента. В свои последние годы в Овальном кабинете Клинтон был встревожен тем, что новому лидеру России наплевать на демократию. Он не одобрял лояльность Ельцина к западным лидерам. По словам Клинтона, со временем он понял, что "Путин думал, что я обыграл Ельцина немного, чтобы увеличить американскую силу в мире после "Холодной войны".

Washington Post замечает, что между Трампом и Ельциным есть определенная разница. Российский президент обращался за помощью к иностранному лидеру, который стремился развития демократии в РФ. В это время, Трамп добивается помощи авторитарных режимов, которые подрывают американскую демократию.

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