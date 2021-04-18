Он предложил заморозить все визы россиян в страны Евросоюза.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предлагает запретить гражданам России въезд на территорию ЕС.

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Об этом он написал в своем Twitter.

Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что на кону стоит "безопасность Европы".

"Вероятно необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Достаточно", — резюмировал экс-президент.

Стягивание российских войск к границе Украины:

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Автор: Екатерина Лиманская