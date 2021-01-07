Всего сообщалось о четырех жертвах столкновений.

В сети опубликовано видео момента выстрела в здании Капитолия США, в результате которого погибла Эшли Бэббит.

Полицейский охраны Капитолия выстрелил практически в упор, когда женщина попыталась попасть внутрь.

Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

К то такая Эшли Бэббит

Ранее ряд американских СМИ заявили, что установили личность застреленной женщины. Она была идентифицирована как Эшли Бэббит. Женщина была ветераном ВВС США с 14-летним стажем и убежденной сторонницей президента Дональда Трампа.Читайте такжеКонгресс утвердил избрание Байдена президентом США

Штурм Капитолия: что произошло

6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по утверждению победы Байдена.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. В ходе столкновений погибли четыре человека.

Позже Конгресс США возобновил работу после срочной эвакуации в результате захвата дома Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

В тот же день Конгресс США официально утвердил победу демократа Джо Байдена на выборах президента.

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Автор: Ольга Робейко