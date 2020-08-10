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Появилось видео, как автозак въезжает в толпу протестующих в Минске

01:21, 10 августа 2020
Мир
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Автозак въехал в толпу протестующих / Скриншот

Запись опубликована в Telegram-канале Nexta. На кадрах видно, что перед этим протестующие пытались его задержать.

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