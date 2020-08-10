Появилось видео, как автозак въезжает в толпу протестующих в Минске

В результате наезда пострадали минимум два человека.

Появилось видео, как автозак таранит оппонентов Александра Лукашенко в Минске.

Запись опубликована в Telegram-канале Nexta. На кадрах видно, что перед этим протестующие пытались его задержать.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram