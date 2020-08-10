Появилось видео, как автозак въезжает в толпу протестующих в Минске
01:21, 10 августа 2020Мир
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В результате наезда пострадали минимум два человека.
Автозак въехал в толпу протестующих / Скриншот
Появилось видео, как автозак таранит оппонентов Александра Лукашенко в Минске.
Запись опубликована в Telegram-канале Nexta. На кадрах видно, что перед этим протестующие пытались его задержать.
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончилось в 20:00.
- Согласно результатам национального экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.
- Белорусские СМИ сообщают, что в разных городах страны начались столкновения протестующих с силовиками.
- Так, в центре Минска вспыхнули протесты: начались стычки, ОМОН применил светошумовые гранаты.
- В ходе протестов против результатов выборов президента Беларуси автозак въехал в толпу протестующих в Минске.
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