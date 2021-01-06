Майк Пенс должен был председательствовать на заседании Конгресса по подведению итогов выборов.

В связи с тем, что сторонники Дональда Трампа прорвались в Капитолий, заседание Конгресса было прервано, а вице-президента Майка Пенса увели с места событий.

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Как сообщает CNN, Майк Пенс должен был председательствовать на заседании по подведению итогов выборов. Законодатели должны были подтвердить победу Демократа Джо Байдена.

Победа Джо Байдена на выборах в США: что известно

3 ноября в США состоялись президентские выборы. Согласно последним подсчетам, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.

4 января появилась аудиозапись телефонного разговора, в котором Трамп требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера найти достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победил Джо Байден.

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Автор: Дмитрий Захаров