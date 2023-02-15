Он якобы представляет угрозу национальной безопасности.

Венгрия запретила въезд депутату Верховной Рады Украины пяти созывов и экс-главе секретариата президента Виктору Балоге. Об этом он сообщил в своем Facebook и отметил, что это произошло в день установки на Мукачевском замке малого государственного герба Украины "тризуба" вместо венгерского "турула".

"Получил награду от мелкого деятеля современности Орбана - становлю угрозу национальной безопасности Венгрии. Показательно, что венгерская власть меня "испугалась" в день установления национального государственного символа Украины - тризуба, вместо имперского символа "Великой Венгрии" турула в Мукачевском замке. Воспринимаю такое решение путинских прихвостней, как признание эффективности нашей борьбы за территориальную целостность и суверенитет Украины. Тем более, что "компания" у меня в списке тех, кого венгры боятся и не хотят пускать в ЕС, более чем достойная - патриоты из разных сфер и регионов, в частности, представители СБУ, которые ведут дело против лидера проорбановской "КМКС" Брензовича и львовские активисты, которые бороться с имперскими символами на нашей украинской земле. В общем, в моей жизни не раз было, что из-за принципиальной позиции получал "проблемы", но как-то всегда было до одного места, потому что жизнь одна и изменять себе из-за страхов - не вариант. К друзьям Украины в ЕС ездил и буду ездить, а в орбановскую Венгрию не собирался и не собираюсь. По Божьей милости, Путина, Орбана и разную шушеру переживем. Главное, чтобы Украина победила Россию, а дети и внуки были здоровы", - написал Виктор Балога.

Как сообщалось ранее, в замке "Паланок" в городе Мукачево вместо венгерского символа – мистической птицы турул – установили трезубец, который является малым государственным гербом Украины. Мэром города является сын Виктора Балоги Андрей.