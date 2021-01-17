Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении провести 11-13 июня текущего года первый после 2019 года саммит лидеров стран "Большой семерки". Мероприятие должно быть проведено в личном формате.
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Как сообщает DW, об этом говорится в распространенном офисом премьера заявлении Джонсона. В 2020 году саммит не состоялся, президент США Дональд Трамп отменил его из-за пандемии. В этом году в Большой семерке председательствует Лондон.
Местом проведения саммита выбрана курортная деревня Карбис-Бей в графстве Корнуолл на юго-западе Англии. На саммит приглашены также Австралия, Индия и Южная Корея
Главной темой саммита G7 2021 должен стать поиск путей выхода мировой экономики из коронакризи.
"Коронавирус, несомненно, является самой разрушительной силой, которую мы видели на протяжении многих поколений, и самым большим испытанием современного мирового порядка, которое мы переживаем", - говорится в распространенном офисом премьера заявлении Джонсона.
Он отметил, что правильным подходом к решению проблемы является "объединение на основе духа открытости".
Британские СМИ надеются, что саммит станет поводом для первой поездки в Европу на новом посту избранного президента США Джо Байдена. Он официально должен занять пост главы государства 20 января.
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