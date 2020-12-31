Разрешение спора между Великобританией и Испанией открывает путь к подписанию соглашения между Украиной и ЕС о совместном авиапространстве.

Великобритания и Испания достигли предварительного соглашения о статусе Гибралтара.

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Об этом заявила испанский министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лая, сообщает Deutsche Welle.

Мадрид ожидает, что договор по этому поводу будет подписан в течение шести месяцев.

Так, на территории Гибралтара будут некоторые договоры, которые действуют в Европейском Союзе, например, Шенгенское соглашение и таможенный режим для перевозки товаров. Это позволит обеспечить бесперебойное передвижение на границе территории с Испанией после выхода Великобритании из ЕС.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон как и раньше поддерживает суверенитет Гибралтара и стремится смягчить последствия Brexit.

Статус Гибралтара: история

Гибралтар вошел в состав Великобритании в 1713 году, после чего Мадрид неоднократно пытался вернуть его. В конце 1960-х годов Испания из - за разногласий закрыла границу с Гибралтаром, а полностью открыла его в 1985 году, перед своим вступлением в Европейское экономическое сообщество - предшественника ЕС.

В 2002 году 99% гибралтарцев на референдуме отклонили предложение о разделении суверенитета территории между Лондоном и Мадридом. В то же время на референдуме по Brexit в 2016 году 95,9% жителей Гибралтара проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС.

Решение спора между Великобританией и Испанией о статусе Гибралтара открывает путь к подписанию соглашения между Украиной и ЕС о совместном авиапространстве. Договор об "открытом небе" позволит украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать в авиапространство Евросоюза и Украины.

31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Евросоюза, что открыло путь к переговорам между Украиной и ЕС о подписании такого соглашения.

13 декабря вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина и ЕС могут подписать соглашение об Общем авиационном пространстве 11 февраля на заседании Совета Ассоциации.

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Автор: Виктория Токарева