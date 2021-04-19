Правительство Великобритании введет новый закон, обязывающий работающих в стране от имени иностранных правительств регистрировать свое присутствие.
Читайте такжеBild: Кремль использовал журналистов RT для шпионажа в ГерманииКак сообщает газета The Times, так власти хотят защитить Великобританию от «враждебных государств».
Премьер-министр страны Борис Джонсон объявит о введении нового закона 11 мая вместе с речью королевы, передает kommersant. Введения новых правил он хочет добиться на фоне растущей озабоченности по поводу действий Москвы и Пекина. Изменения расширят действие существующего закона по преследованию и депортации иностранных шпионов. Отказ от обязательной регистрации будет рассматриваться как уголовное преступление.
Кроме того, правительство Великобритании хочет пересмотреть закон о гостайне. Его хотят распространить на иностранцев, подрывающих национальные интересы королевства из-за границы.
Главные новости Украины и мира на утро 19 апреля
Вас также могут заинтересовать новости
- В Болгарии арестовали шестерых чиновников за шпионаж в пользу России
- Великобритания намерена противостоять вмешательству России во внутренние дела других стран
- В Риме арестовали военного Италии и россиянина по делу о шпионаже
- Италия высылает двух подозреваемых в шпионаже российских чиновников
- К взрыву в Чехии 2014 году могут быть причастны российские шпионы Петров и Боширов
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram