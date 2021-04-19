Этот закон расширит действие уже существующего закона по преследованию и депортации иностранных шпионов.

Правительство Великобритании введет новый закон, обязывающий работающих в стране от имени иностранных правительств регистрировать свое присутствие.

Читайте такжеBild: Кремль использовал журналистов RT для шпионажа в ГерманииКак сообщает газета The Times, так власти хотят защитить Великобританию от «враждебных государств».

Премьер-министр страны Борис Джонсон объявит о введении нового закона 11 мая вместе с речью королевы, передает kommersant. Введения новых правил он хочет добиться на фоне растущей озабоченности по поводу действий Москвы и Пекина. Изменения расширят действие существующего закона по преследованию и депортации иностранных шпионов. Отказ от обязательной регистрации будет рассматриваться как уголовное преступление.

Кроме того, правительство Великобритании хочет пересмотреть закон о гостайне. Его хотят распространить на иностранцев, подрывающих национальные интересы королевства из-за границы.

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Автор: Ирина Погорелая