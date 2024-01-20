Сегодня исполняется 34 года со дня одного из массовых убийств, совершенных бывшим СССР в одной из его стран-членов. В ночь с 19 на 20 января 1990 года в ряде городов Азербайджана, особенно в столице Баку, посланные по приказу Москвы части советской армии совершили кровавые расправы над мирным населением. "Причиной" стал протест азербайджанцев против несправедливой позиции Москвы в отношении незаконных притязаний армян на Карабах. Это событие вошло в историю как "Кровавый январь", очередной кровавый и позорный акт Кремля.

Той ночью, по приказу Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, в Баку и несколько регионов Азербайджана вошли войска Министерства обороны СССР, Комитета государственной безопасности и МВД. Местное мирное население подверглось обстрелам из тяжелой техники и различных видов оружия. Все закончилось массовым убийством.

Оккупация Баку крупным контингентом спецназа Советской армии сопровождалась особой жестокостью и беспрецедентным зверством. До объявления населению информации о введения чрезвычайного положения, советские военнослужащие безжалостно убили 82 человека и смертельно ранили 20 человек. После объявления чрезвычайного положения в Баку за несколько дней был убит 21 человек. Большинство из них были расстреляны ворвавшимися в их дома солдатами, или погибли в результате обстрела домов с улицы.

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Оккупация Баку крупным контингентом спецназа Советской армии сопровождалась особой жестокостью и беспрецедентным зверством

Еще восемь человек погибли в регионах и городах, где чрезвычайное положение вообще не было объявлено, - в Нефтчале 25 января и в Ленкоране 26 января.

В результате незаконного ввода войск по приказу Москвы, в Баку и регионах был убит 131 человек, и получили ранения 744 человека. Среди погибших были женщины, дети и старики, а также сотрудники скорой помощи и местные милиционеры. Незаконный ввод войск также сопровождался массовыми арестами мирного населения.

Однако, несмотря на все это, советское руководство не смогло сломить стремление азербайджанцев к независимости. Накануне этой резни и после нее Народный фронт, выступавший за независимость Азербайджана, собрал больше сторонников и вывел освободительное движение на новый этап.

Советское правительство использовало эту ситуацию как предлог - попыталось продлить режим чрезвычайного положения. Но эти попытки оказались тщетными. Народ увидел настоящее лицо Кремля, чувство страха перед карательной машиной исчезло, а свобода и независимость стали важнейшей целью. Москва не выдержала стремления к свободе народов, которые боролись за независимость - азербайджанцев, грузин, прибалтов и других. Год спустя империю под названием СССР отправили на кладбище истории…

К сожалению, несмотря на распад империи, виновные в массовых убийствах, которые она вызвала, остались безнаказанными. Только в 1993 году общенациональным лидером азербайджанцев Гейдаром Алиевым были предприняты серьезные шаги для того, чтобы дать правовую оценку этому и другим массовым убийствам, совершенным против азербайджанцев.

Москва не выдержала стремления к свободе народов, которые боролись за независимость

Политика полного восстановления территориальной целостности Азербайджана, проводимая Гейдаром Алиевым, а затем президентом Ильхамом Алиевым, спустя 30 лет, стала своего рода местью за погибших в этой резне азербайджанцев.

Сценарий расправ над народами, отстаивавшими свободу в нашей географии, продолжился и в других странах, поскольку международное сообщество, называвшее СССР тоталитарным государством и коммунистической диктатурой, не было заинтересовано в наказании преступников после распада этого государства. Борьба за освобождение от тоталитарного режима, трагедии, совершенные на этом пути, будто были для них спектаклем.

Такая безнаказанность привела к тому, что "энтузиазм" к оккупации в Кремле, у российских преемников советских вождей, еще больше возрос. Факты искусственно инспирированного Москвой сепаратизма и посягательств на суверенитет, начавшиеся в Карабахском регионе Азербайджана, а также в Грузии, Приднестровье в Молдове, и продолжающиеся сегодня в Украине, являются именно результатом этого.

К сожалению, молчание цивилизованного демократического мирового сообщества стоит крови народов, каждый день борющихся за свободу. Сегодня мы – живые свидетели этого в Украине. Народ Украины просто хочет свободы и суверенитета своей страны. Игнорирование этого желания вскоре приведет к тому, что массовые убийства достигнут Западной Европы.

Суверенные права независимых стран и борьба за них не должны быть спектаклем или политическими играми мирового сообщества. Если мир и развитие действительно являются главной целью, борющиеся нации и государства следует поддерживать, а право на суверенитет следует уважать. В противном случае, если мир продолжит равнодушно смотреть "спектакль", как 30 лет назад, эти игры окажутся столь же опасными, как игра с огнем.

Мубариз Асланов, специальный корреспондент ИА Report.az и BakuTV