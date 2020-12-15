Решение об одобрении вакцины BioNTech / Pfizer может быть вынесено в ЕС уже 21 декабря с учетом того, что Великобритания и США уже начали проведение массовой вакцинации.

Эксперты комитета Европейского агентства лекарственных средств (EMA) 21 декабря проведут заседание относительно вакцины BioNTech и Pfizer, на котором будет обсуждаться вопрос об одобрении вакцины и выдаче разрешения на ее применение.

Читайте такжеНовая разновидность коронавируса в Британии более заразна - ВОЗОб этом говорится в заявлении, распространенном сегодня пресс-службой EMA, сообщает DW со ссылкой на агентство AFP.

Как сообщает EMA, ранее запланированное на 29 декабря заседание было решено перенести на более раннюю дату - 21 декабря. На этой встрече возможно вынесение положительного решения по использованию вакцины.

В агентстве пояснили, что основанием для переноса встречи на более ранний срок стал тот факт, что эксперты EMA в понедельник в ответ на запрос получили от разработчика вакцины "дополнительные сведения".

Также в заявлении отмечается, что эксперты Европейского агентства лекарственных средств в последние недели интенсивно работали над оценкой данных, предоставленных BioNTech и Pfizer в контексте заявки на получение разрешения на использование.

В последнее время, на фоне начала проведения массовой вакцинации вакциной BioNTech / Pfizer в Великобритании и США на агентство оказывалось значительное давление по ускорению принятия решения об одобрении использования этой вакцины на территории ЕС.

Вакцинация от COVID-19 началась: что известно?

1 декабря власти Великобритании первой в мире одобрили вакцину совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech для массового применения. Две другие вакцины - американской Moderna и британской AstraZeneca - пока находятся на рассмотрении регуляторов.

8 декабря Британия первой среди западных стран начала массовую вакцинацию от коронавируса. В первую очередь прививки сделают людям из групп риска, медикам и соцработникам.

Между тем, в Украине Минздрав составил графики предстоящей вакцинации от COVID-19. Ожидается, что наша страна получит вакцину в первом полугодии 2021 года. Всего Киев рассчитывает получить 8 миллионов доз на первом этапе.

6 декабря председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комисаренко сообщил, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.

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Автор: Леся Лещенко