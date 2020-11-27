Хакеры из Северной Кореи пытались получить доступ к устройствам сотрудников британской AstraZeneca, которая разработала одну из вакцин от коронавируса.
Читайте такжеВ AstraZeneca объяснили, что будут делать с "аномальной" вакциной от COVID-19Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Согласно сообщению, атака была направлена на большое число людей, включая сотрудников, которые работали над разработкой вакцины от коронавируса.
Хакеры представлялись рекрутерами в LinkedIn и WhatsApp и предлагали работу. После этого они отправляли документы с описанием вакансии — в нем был вредоносный код для получения доступа к компьютеру. Источники агентства отмечают, что попытки взлома оказались безуспешными.
AstraZeneca, которая вошла в тройку ведущих разработчиков вакцины против COVID-19, отказалась от комментариев по этому поводу.
Вакцина от коронавируса
- В мире разрабатывается более 200 вакцин от COVID-19. До третьей фазы клинических исследований дошли только несколько из них. Компании BioNTech и Pfizer, Moderna, AstraZeneca уже сообщили о высокой эффективности своих препаратов.
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