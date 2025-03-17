Очень похоже, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор не принял окончательного решения. С одной стороны, он боится президента США Дональда Трампа, а с другой - он очень хочет продолжения войны.

После событий в Овальном кабинете, судя по всему, россияне считали, что второго шанса Украина не получит. Но просчитались. И в Джидде у Путина выбили главный переговорный козырь: он считал, что сможет сорвать переговоры руками Украины. Кроме того, был выбит и главный коммуникационный нарратив россиян.

Еще с ноября 2023 года они по всему миру протягивали следующий посыл: миролюбивая Россия хочет мира, а злобная марионеточная Украина, которой манипулирует Запад, хочет продолжения войны. Сейчас этот аргумент не работает. А нового нарратива россияне так и не смогли найти. По крайней мере пока что.

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Также очень важно, что не только в Европе, но и в США начали говорить, что Путин манипулирует Трампом.

Апелляции к Конституции России о так называемых новых регионах здесь не работают. В конце концов, они не сильно работают и на пассивное большинство россиян (от 60 до 70% россиян будут считать победой то, что украинцы выбиты с Курщины).

В ближайшем окружении Путина, насколько я это понимаю, образован пул супер ястребов, которые ратуют за продолжение войны и за то, чтобы сейчас не идти на перемирие. Их главный аргумент - нужно не дать Трампу сделать блиц-криг. Кроме того, они считают, что для США все равно главным врагом останется Китай, а потому Вашингтон вынужден будет идти на переговоры с РФ, даже если сейчас США послать. Также эти люди считают, что Китай и США не смогут подружиться за спиной Москвы из-за того, что их противоречия носят не ситуативный, а экзистенциальный характер. Более того, они считают, что у них в кармане есть еще один козырь - сумасшествие КНДР, которое может разыграть Россия.

Кто эти супер ястребы? Руководитель "Ростеха" Чемезов, помощники Путина Ушаков (ответственный за внешнюю политику) и Патрушев (несмотря на потерю статуса главного по силовикам, остался влиятельным игроком), заместитель главы администрации Путина Кириенко (курирует "Росатом" и контролирует всю внутреннюю политику) и братья Ковальчуки (отвечают за разные вещи, среди которых геронтологические разработки по продлению жизни). Все остальное окружение Путина заняло молчаливую выжидательную позицию.

Кстати, сознательно или бессознательно, но российские супер ястребы работают в том числе и на план Китая, который, по моему мнению, захочет играть в мирные истории на следующем переговорном витке.

Цель КНР - добиться того, чтобы образовалась патовая ситуация и Пекин попросили повлиять на ситуацию (в том числе и на КНДР)...

Возвращаясь к России, стоит обратить внимание на то, что выход из переговоров сейчас будет означать реальное ужесточение санкций и сужение российского экспорта нефти на 10-15% по году. Это будет иметь катастрофические последствия, но не в 2025, а в 2026-2027 годах, если не удастся заново договориться. С политической точки зрения, это также будет означать сужение функционала Путина, как абсолютистского лидера и возвращение к состоянию 2022 года, когда Путин на некоторое время превратился в "коллективного Путина". Но на этот раз он имеет все шансы не вернуться в состояние абсолютистского властителя.

Также стоит обратить внимание, что россияне запускают ряд информационных атак (напомню, что их проблема - потеря нарратива о миролюбивой России). Причем они играют на нескольких шахматных досках (в разных частях мира) одновременно. Какие это атаки?

- Зеленский должен уйти с должности. Не будет Зеленского, сразу наступит мир;

- продажа воздуха по решению ядерной программы Ирана и умиротворению КНДР;

- угрозы Третьей мировой (ядерная война плюс "Орешник" в Беларуси);

- попытки "подкупить" американцев многомиллиардной сделкой с РФ, которая уже была предложена в Эр-Рияде;

- попытки качать различные раздражающие темы в Украине.

Подытоживая, стоит еще раз подчеркнуть: решение лично Путиным не принято. Повторюсь, он боится Трампа. И он понимает, что в случае отказа от соглашений, он входит в новый виток внутренней борьбы внутри РФ. И, что самое главное, он не может забыть о словах Такера Карлсона, который известил, что во времена Байдена разрабатывался план по физическому устранению Путина. И он это не смог воспринять иначе чем угрозу. Но при этом он очень хочет продолжить войну, потому что ни одной из своих целей он не достиг. И достичь не сможет.

Вадим Денисенко, политолог