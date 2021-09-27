В стране продолжают действовать фермы, где разводят собак некоторых пород для еды.

Президент Южной Корее Мун Чжэ Ин заявил о необходимости введения запрета на потребление мяса собак.

Об этом сообщает южнокорейское агентство "Ёнхап".

Соответствующее заявление президент сделал, когда премьер-министр проинформировал его о плане правительства по улучшению системы ухода за брошенными домашними животными.

"Не пора ли рассмотреть вопрос о запрете потребления мяса собак?" - сказал Мун премьер-министру Ким Бу Кюму во время их еженедельных консультаций по вопросам политики.

В Южной Корее продолжают действовать фермы, где разводят собак некоторых пород для еды.

Сам же Мун является почитателем собак и живет с несколькими из них на территории президентской резиденции.

В Южной Корее действует Закон о защите животных, направленный в основном на предотвращение жестокого убоя собак и кошек, но не на потребление собак.

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Напомним, Всемирная организация здравоохранения призывает прекратить торговлю живыми дикими животными на продовольственных рынках. Это поможет предотвратить распространение новых заболеваний.

В отчете ВОЗ отмечают, что дикие животные являются основным источником инфекций для человека. Особую роль в распространении имеют млекопитающие.

Автор: Денис Прядко