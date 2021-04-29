Пандемия коронавируса не закончилась, а напротив, ускорила темпы распространения.
Читайте такжеВ ВОЗ назвали возможные причины крупнейшей вспышки коронавируса в ИндииОб этом заявила глава Панамериканской организации здравоохранения, дочерней структуры ВОЗ, Карисса Этьен, передает Reuters.
"Наш регион все еще охвачен этой пандемией... в нескольких странах Южной Америки пандемия в первые четыре месяца этого года была хуже, чем то, с чем мы столкнулись в 2020 году", - заявила Этьен.
По ее словам, пандемию можно преодолеть только при сочетании быстрого и справедливого доступа к вакцинам и эффективных профилактических мер.
"Эта пандемия не только не закончилась, но и ускоряется", - подытожила Этьен.
Коронавирус в мире: свежие данные
По данным университета Джона Хопкинса, по состоянию на утро 29 апреля в мире зафиксировано более 149,2 млн случаев инфицирования коронавирусом. При этом 3,14 млн человек стали жертвами коронавирусной инфекции, 86,55 млн человек выздоровели от коронавируса.
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