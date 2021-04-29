В ВОЗ отметили, что пандемию можно преодолеть только при сочетании быстрого доступа к вакцинам и эффективных профилактических мер.

Пандемия коронавируса не закончилась, а напротив, ускорила темпы распространения.

Читайте такжеВ ВОЗ назвали возможные причины крупнейшей вспышки коронавируса в ИндииОб этом заявила глава Панамериканской организации здравоохранения, дочерней структуры ВОЗ, Карисса Этьен, передает Reuters.

"Наш регион все еще охвачен этой пандемией... в нескольких странах Южной Америки пандемия в первые четыре месяца этого года была хуже, чем то, с чем мы столкнулись в 2020 году", - заявила Этьен.

По ее словам, пандемию можно преодолеть только при сочетании быстрого и справедливого доступа к вакцинам и эффективных профилактических мер.

"Эта пандемия не только не закончилась, но и ускоряется", - подытожила Этьен.

Коронавирус в мире: свежие данные

По данным университета Джона Хопкинса, по состоянию на утро 29 апреля в мире зафиксировано более 149,2 млн случаев инфицирования коронавирусом. При этом 3,14 млн человек стали жертвами коронавирусной инфекции, 86,55 млн человек выздоровели от коронавируса.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая