Министр окружающей среды Варавут Сильпа-Арча показал первую посылку, которую отправят одному из туристов — внутри лежат пластиковые бутылки, банки из-под напитков и различные обертки.

В Таиланде Национальный парк Кхауяй будет отправлять по почте туристам мусор, который те покинули в парке.

Это будут делать работники парка, а для облегчения их работы каждый турист будет записывать свои контакты перед входом, пишет BBC.

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Министр окружающей среды Варавут Сильпа-Арча показал первую посылку, которую отправят одному из туристов — внутри лежат пластиковые бутылки, банки из-под напитков и различные обертки. Также в посылке лежит записка: «Вы забыли это в национальном парке Кхауяй».

Министр акцентировал, что выброс мусора также может привести к 5 годам лишения свободы, или к серьезному штрафу.

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Автор: Наталия Печиборщ