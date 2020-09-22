В Таиланде Национальный парк Кхауяй будет отправлять по почте туристам мусор, который те покинули в парке.
Это будут делать работники парка, а для облегчения их работы каждый турист будет записывать свои контакты перед входом, пишет BBC.
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Министр окружающей среды Варавут Сильпа-Арча показал первую посылку, которую отправят одному из туристов — внутри лежат пластиковые бутылки, банки из-под напитков и различные обертки. Также в посылке лежит записка: «Вы забыли это в национальном парке Кхауяй».
Министр акцентировал, что выброс мусора также может привести к 5 годам лишения свободы, или к серьезному штрафу.
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