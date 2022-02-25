США готовы принять беженцев с Украины, но ожидают, что большая часть из них осядет в других странах Европы.
Об этом заявила в пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.
"Мы готовы, но, безусловно, ожидаем, что большинство захотят отправиться в Европу и соседние страны, например - в Польшу, где фиксируется постоянный рост беженцев", - сказала Псаки.
Также она заявила, что правительство США готово помочь соседним с Украиной европейским странам справиться с растущим потоком беженцев, спасающихся от российского вторжения.
"Мы поддерживаем обсуждения с нашими союзниками на данную тему уже некоторое время", - указала представитель Белого дома.
Как сообщал УНИАН, Европейский союз готов принять неограниченное количество беженцев из Украины и оказать любую гуманитарную помощь.
Также сообщалось, что в Польше и Словакии готовятся принимать беженцев из Украины. Германия уже заявила, что поможет Польше.