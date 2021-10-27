В Госдепе заявили, что предложат эту возможность всем заявителям на паспорт.

В США выдали первый паспорт с указанием пола "X" с целью обеспечения прав людей, которые не идентифицируют себя ни как мужчина, ни как женщина.

Об этом сообщил Госдепартамент, однако не уточнил, кому выдали такой паспорт.

В ведомстве заявили, что предложат эту возможность всем заявителям на паспорт, как только будет готова необходимая система и обновленная форма в начале 2022 года.

Специальный дипломатический посланник по правам ЛГБТ Джессика Стерн назвала это решение историческим.

"Когда человек получает документы, удостоверяющие личность, которая отражает его истинную сущность, он живет с большим достоинством и уважением", – сказала она.

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Отныне Государственный департамент США также позволяет заявителям самостоятельно выбирать свой пол – мужской или женский, больше не требуя от них предоставления медицинских справок, если их пол не совпадает с полом, указанным в иных документах, таких как свидетельство о рождении.

США присоединились к по меньшей мере 10 странам мира, среди которых Аргентина, Австралия, Канада, Германия и Индия, которые позволяют своим гражданам указывать в паспортах пол, отличный от мужского или женского, передает Радио Свобода.

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Автор: Ирина Погорелая