В результате стрельбы в американском штате Род-Айленд ранены девять человек.
Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает телеканал WPRI со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел 13 мая примерно в 19:00 по местному времени в городе Провиденс. Всем пострадавшим от 19 до 25 лет. Трое раненых в критическом состоянии доставлены в больницу Род-Айленда.
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По словам шефа полиции Провиденса Томаса Верди, стрельба не была случайной и пострадавшие знакомы с нападающими, которые скрылись с места преступления на автомобиле. Полиция пока что никого не задержала.
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