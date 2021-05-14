Трое раненых в критическом состоянии доставлены в больницу Род-Айленда.

В результате стрельбы в американском штате Род-Айленд ранены девять человек.

Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает телеканал WPRI со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел 13 мая примерно в 19:00 по местному времени в городе Провиденс. Всем пострадавшим от 19 до 25 лет. Трое раненых в критическом состоянии доставлены в больницу Род-Айленда.

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По словам шефа полиции Провиденса Томаса Верди, стрельба не была случайной и пострадавшие знакомы с нападающими, которые скрылись с места преступления на автомобиле. Полиция пока что никого не задержала.

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Автор: Денис Прядко