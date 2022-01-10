В конце 2021 года его приговорили к пожизненному заключению.

В США на 87 году жизни скончался бизнесмен и мультимиллионер Роберт Дерст, приговоренный к пожизненному заключению за убийство.

Об этом пишет The New York Times.

Его адвокат сообщил, что Дерст скончался в больнице общего профиля Сан-Хоакин. Его не смогли реанимировать после остановки сердца.

Ранее сообщалось, что у Дерста обнаружили коронавирус. Заболевание усугубило уже имеющиеся у него проблемы со здоровьем.

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Кто такой Роберт Дерст

Роберт Дерст родился 12 апреля 1943 года в Нью-Йорке. Был наследником недвижимости и сыном магната Сеймура Дерста. Состояние Дерста оценивали в $100 млн.

Его подозревали в убийстве трех человек: Кэтлин МакКормак Дерст, его первой жены, исчезнувшей в Нью-Йорке в 1982 году; Сьюзен Берман, его давней приятельницы, которая была убита в Калифорнии в 2000 году; и его соседа, Морриса Блэка, который был убит в Техасе в 2001 году.

Дерст стал объектом розыска в нескольких штатах после того, как части тела Блэка были найдены плавающими в заливе Галвестон. Хотя он признался в расчленении Блэка (в чем ему не было предъявлено обвинение), в итоге он был оправдан в его убийстве по соображениям самообороны.