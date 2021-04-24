Использование вакцины было приостановлено 13 апреля из-за вероятности образования тромбов у вакцинировавшихся

В США управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сняли ограничение на применение вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson.

Использование вакцины было приостановлено 13 апреля из-за вероятности образования тромбов у вакцинировавшихся.

FDA и CDC пришли к выводу, что можно возобновить использование вакцины Johnson & Johnson, так как она является безопасной и эффективной в борьбе с COVID-19. Вероятность возникновения тромбоза при ее применении очень мала, но регуляторы продолжат следить за дальнейшими проявлениями этого побочного эффекта, сообщается на сайте CDC, передает kommersant.

Вакцина от коронавируса Johnson & Johnson

Случаи тромбоза после вакцинации Johnson & Johnson были зафиксированы в основном у женщин от 18 до 48 лет. Симптомы тромбоза у них проявились на вторую неделю после вакцинации.

Применение препарата в Европе также было приостановлено. 20 апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что в число побочных эффектов вакцины Johnson & Johnson нужно включить образование тромбов.

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Автор: Ирина Погорелая