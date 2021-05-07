Нападавшую девочку задержал школьный учитель.

Ученица средней школы открыла огонь по одноклассникам в Ригби, штат Айдахо, ранив троих человек.

Об этом сообщает ABC News.

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Как сообщается, в результате нападения пострадали двое учеников и один взрослый.

По данным правоохранителей, шестиклассница вынула из рюкзака пистолет и начала стрелять в 9 часов утра. Одному из учителей удалось обезоружить девочку.

По заявлению властей, мотив стрельбы пока неизвестен. Шериф также заявил, что пока неизвестно, где школьница взяла пистолет.

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Автор: Екатерина Лиманская