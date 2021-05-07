Ученица средней школы открыла огонь по одноклассникам в Ригби, штат Айдахо, ранив троих человек.
Об этом сообщает ABC News.
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Как сообщается, в результате нападения пострадали двое учеников и один взрослый.
По данным правоохранителей, шестиклассница вынула из рюкзака пистолет и начала стрелять в 9 часов утра. Одному из учителей удалось обезоружить девочку.
По заявлению властей, мотив стрельбы пока неизвестен. Шериф также заявил, что пока неизвестно, где школьница взяла пистолет.
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