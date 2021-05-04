31 марта Pfizer и BioNTech опубликовали результаты клинического испытания их вакцины от COVID-19 на подростках 12–15 лет.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) может одобрить применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для подростков 12-15 лет к следующей неделе.

Читайте такжеPfizer заявил о 100-процентной эффективности своей вакцины для подростковКак сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, разрешение в виде поправки к существующему разрешению на использование вакцины Pfizer в экстренных случаях может быть получено уже в конце этой недели. Если это произойдет, консультативная группа по вакцинам Центра по контролю и профилактике заболеваний рассмотрит данные клинических испытаний и даст рекомендации по использованию вакцины у подростков, передает kommersant.

Вакцина от коронавируса Pfizer

31 марта Pfizer и BioNTech опубликовали результаты клинического испытания их вакцины от COVID-19 на подростках 12–15 лет.

Они сообщают, что эффективность вакцины для этой группы составляет 100%, кроме того, компании пришли к выводу о безопасности вакцины для подростков.

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Автор: Ирина Погорелая