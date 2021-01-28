Медики спасли шесть доз вакцины от COVID-19.

Медики в американском штате Орегон нашли неожиданный способ спасти вакцины от коронавируса, когда застряли посреди заметенного шоссе.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Они как раз провели прививку в одном из населенных пунктов и должны были отправиться с шестью дозами препарата в следующий городок, но непогода нарушила их планы. Однако они не растерялись и сделали прививки водителям автомобилей, которые застряли вместе с ними в пробке.

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Автор: УНИАН