По данным SIPRI, в 2020 году большинство вооруженных конфликтов в мире происходило в пределах одной страны.

В 2020 году активные вооруженные конфликты произошли как минимум в 39 государствах: это на пять стран больше, чем в 2019-м.

Такие данные приводит Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), передает Liga.net.

Два конфликта происходили в Северной и Южной Америке, семь - в Азии и Океании, три - в Европе, семь - на Ближнем Востоке и в Северной Африке, и еще 20 - в странах Африки на юг от Сахары.

SIPRI отмечает, что большинство конфликтов происходило в пределах одной страны между правительственными войсками и одной или несколькими вооруженными негосударственными группировками.

Два внутригосударственных конфликта были крупными вооруженными противостояниями (>10000 смертей за год) - в Афганистане и Йемене, и 16 - вооруженными конфликтами высокой интенсивности (1000-9999 смертей) - в Мексике, Сирии, Нигерии, ДРК, Эфиопии, Сомали, Мали, Ираке, Южном Судане, Буркина-Фасо, Мозамбике, Камеруне, Ливии, Филиппинах, Индии и Нигере.

"Между государствами произошло только два вооруженных конфликта: продолжающиеся пограничные столкновения между Индией и Пакистаном и пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном за контроль над Нагорным Карабахом, который перерос в конфликт высокой интенсивности", - отметили в SIPRI.

Эксперты добавили, что два других вооруженных конфликта произошли между государственными силами и "вооруженными группами, которые стремились к государственности" (между Израилем и палестинцами и между Турцией и курдами).

Читайте такжеВ мире выросло количество ядерного оружия, готового к применению

Гибридную войну России против Украины в SIPRI определили как "продолжающийся малоинтенсивный международный субнациональный вооруженный конфликт в Украине".

Там отмечают, что в 2020 году "снова не удалось устранить фундаментальные разногласия между сторонами относительно характера конфликта и их участия в нем, а также выполнения существующих соглашений".

Статистика нарушений последнего устойчивого перемирия на Донбассе до 13 декабря 2020 года:

"Судя по ситуации в Украине в конце 2020 года, есть признаки того, что конфликт, вероятно, станет еще одним из постоянных неурегулированных конфликтов в Европе", - спрогнозировали в SIPRI.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий