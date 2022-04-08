Закрыты представительства Amnesty International, Human Rights Watch, "Фонд Карнеги за международный мир".

Минюст России исключил из реестра представительств международных организаций и НПО подразделения 15 организаций.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, исключены представительства Amnesty International, Human Rights Watch, "Фонд Карнеги за международный мир", "Фонд Фридриха Науманна за Свободу", Фонда имени Фридриха Эберта, Фонда Ханнса Зайделя, Фонда имени Конрада Аденауэра, Фонда Розы Люксембург, Фонда Ага Хана, польской ассоциации Wspоlnota Polska, американского Института Международного образования, Фонда имени Генриха Белля, Немецкого научно-исследовательского сообщества в России.

"Amnesty International - лишь последняя в длинном списке организаций, которые были наказаны за защиту прав человека и высказывание правды российским властям. В стране, где десятки активистов и диссидентов были заключены в тюрьмы, убиты или сосланы, где независимые СМИ были очернены, заблокированы или вынуждены подвергать себя цензуре, а организации гражданского общества объявлены вне закона или ликвидированы, вы, наверное, делаете что-то правильное, если Кремль попытается вас заткнуть", - сказала Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International.

Как сообщал УНИАН, среди россиян 74 % поддерживают проведение так называемой "специальной военной операции" в Украине. Еще 78 % — одобряют действия Владимира Путина, а 89 % респондентов доверяют своей армии.