В России во время учебного полета разбился истребитель / фото only-avia.ru
В России потерпел крушение истребитель Су-30.
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Об этом сообщают российские СМИ.
Инцидент произошел в Тверской области.
По данным РИА Новости, самолет упал в лесистой местности, не причинив разрушений на земле.
При этом экипаж смог катапультироваться и уже вышел на связь.
Авария произошла во время планового учебно-тренировочного полета, сообщает РБК. К месту крушения для установления причин аварии отправилась специальная комиссия.
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