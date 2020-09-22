Пилоты успели катапультироваться.

В России потерпел крушение истребитель Су-30.

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Об этом сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел в Тверской области.

По данным РИА Новости, самолет упал в лесистой местности, не причинив разрушений на земле.

При этом экипаж смог катапультироваться и уже вышел на связь.

Авария произошла во время планового учебно-тренировочного полета, сообщает РБК. К месту крушения для установления причин аварии отправилась специальная комиссия.

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Автор: Екатерина Лиманская