Военный погиб в ходе "спецоперации по защите Донбасса".

Местная власть в Российской Федерации заговорила о потерях во время боев в Украине. В Дагестане признали первого погибшего.

Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Instagram-аккаунте.

Так, Меликов официально выразил соболезнования семье офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова. Военный погиб в ходе "спецоперации по защите Донбасса".

"Выражаю глубокие соболезнования семье Нурмагомеда, уроженца Кулинского района, отважного сына Дагестана. Он проявил мужество, потому что был так воспитан и потому, что избрал для себя непростой и благородный путь защитника мира", - говорится в сообщении.