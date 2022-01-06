Такое решение приняли из-за увеличения числа случаев COVID-19 в стране.

В Рио-де-Жанейро второй год подряд отменяют уличные парады и вечеринки во время своего всемирно известного карнавала.

Об этом заявил мэр города Эдуардо Паес, передает Reuters.

Такое решение приняли из-за увеличения числа случаев COVID-19 в стране и угрозы появления варианта коронавируса Омикрон. Теперь город откажется от уличных мероприятий, которые ежегодно привлекают сотни тысяч гуляющих на карнавале.

Читайте такжеЗакрытые города, отмененные фейерверки: из-за "Омикрона" мир ограничил новогодние празднования"Уличный карнавал по самой своей природе, из-за демократического аспекта делает невозможным проведение каких-либо проверок", - отметил Паес.

Другие столицы бразильских штатов также отменяют карнавальные парады. Так, в Сальвадоре и Белу-Оризонте объявили, что не будут отмечать это событие.

Сан-Паулу, столица самого богатого штата Бразилии, планирует перенести свой уличный парад на гоночную трассу Интерлагоса Формулы-1.

Напомним, авиакомпании по всему миру отменили несколько тысяч рейсов из-за распространения COVID-19. Причиной отмены или переноса рейсов стало распространение нового штамма коронавируса "Омикрон". Пилоты, члены экипажей и другие сотрудники авиакомпаний оказались на карантине.

Вас также могут заинтересовать новости: