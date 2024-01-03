На ребенка написала заявление в полицию 64-летняя пенсионерка, выяснили журналисты.

В России 64-летняя бабушка Ольга обвинила первоклассницу в создании организованной преступной группы.

Инцидент произошел в Москве в ночь на субботу, 30 декабря, сообщил Telegram-канал Baza. "…бабушка написала заявление в полицию на одноклассницу своей внучки из первого класса... Она рассказала, что в зеленоградской школе три девочки-первоклассницы создали свою ОПГ и терроризируют других детей", - отмечается на канале.

Пенсионерка утверждает, что она решилась обратиться к правоохранителям после того, как одна из "злоумышленниц" ударила ее внучку по ноге. Ольга также сообщила, что пыталась поговорить с учительницей о поведении "плохих девочек", однако не нашла понимания с ее стороны.

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"В дежурной части приняли заявление и пообещали их закрыть - разобраться с плохими девочками. Правда, браться за все это придется сотрудникам ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних, - Ред.)", - говорится в сообщении.

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В конце декабря 2023 года стало известно, что в одной из российских школ патриотический урок "Герой нашего времени" провел бывший боец частной военной компании "Вагнер", который зверски убил сожителя тещи, а потом воевал против украинцев.

Журналисты узнали, что инцидент произошел в Ульяновской школе-интернате для детей с особенностями №88 "Улыбка". Стоит отметить, что "героя" после возвращения с войны помиловал российский диктатор Владимир Путин.

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