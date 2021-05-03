С начала пандемии в мире от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли более 3,2 млн человек.

В мире с начала пандемии COVID-19 заболели более 152,8 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса.

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По его данным, в мире с начала пандемии по состоянию на сегодняшнее утро выявлено 152 млн 877 тыс. 079 больных COVID-19.

3 млн 202 тыс. 720 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, выздоровели - 89 млн 627 тыс. 083.

Больше всего умерших в США - более 577 тыс. человек; Бразилии - 407,6 тыс. человек; Индии - 218,9 тыс. человек; Мексике - 217,2 тыс. человек; Великобритании - 127,7 тыс. человек и Италии - 121,1 тыс.

Украина в общемировом антирейтинге по количеству больных заняла шестнадцатое место, между Мексикой и Перу.

Пандемия в Украине

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели более 2 млн человек, умерли - более 44,7 тыс.

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Автор: Виктория Токарева