Согласно данным ученых, посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия или тревожность наблюдаются примерно у 20% женщин после выкидыша.

В мире ежегодно происходит около 23 миллионов выкидышей. Это соответствует примерно 15% всех беременностей.

Как пишет 24 канал со ссылкой на The Lancet, авторы статьи отмечают, что их реальное количество может быть выше, потому что они часто проходят неузнанными или без обращения за медицинской помощью.

Ученые подсчитали, в среднем:

одна из 10 женщин сталкивалась с невынашиванием хотя бы раз в жизни;

два выкидыша перенесли около 2% женщин,

три - около 1%.

Согласно данным ученых, посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия или тревожность наблюдаются примерно у 20% женщин после выкидыша. Поэтому они считают, что в таких случаях женщинам нужно предлагать скрининг на эти расстройства психики. Только в Великобритании краткосрочные эффекты самовольных абортов стоят государству не менее 471 миллиона фунтов стерлингов в год.

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Анализ подтверждает, что риск выкидыша увеличивается при хромосомных аномалиях плода, возрасте родителей старше 40 лет, низком индексе массы тела, курение, употребление алкоголя, выкидыши в анамнезе, работе в ночные смены, влияние загрязнения окружающей среды, длительном стрессе.

В статье авторы указывают, что проблему выкидыша нередко понимают плохо не только женщины и их партнеры, но и медицинские профессионалы. Женщины часто считают, что эффективного лечения просто нет, и поэтому не ищут помощи. С другой стороны, "неизбежными" могут считать выкидыши и врачи. Рекомендации по лечению невынашивания беременности часто предусматривают детальное обследование для женщины только после многих выкидышей.

Если женщины обращаются к специалистам, то им приходится ходить по множеству клиник разного профиля. Рекомендации, которые они получают от разных специалистов, часто противоречивы. Это вызывает стресс у пациенток.

Справка УНИАН. Выкидыш или самопроизвольный аборт – спонтанное прерывание беременности на сроках, когда плод еще не может выжить самостоятельно. Согласно критериям Всемирной организации здравоохранения, выкидышем является самопроизвольное отторжение плода массой до 500 граммов, что соответствует возрасту менее 22 недель беременности.

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Автор: Виктория Гордиенко