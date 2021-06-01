Мужчина встал на скамейку в клетке, чтобы до него не дотянулись конвоиры, и воткнул себе в горло ручку.

В Минске политзаключённый Степан Латыпов перерезал себе горло во время суда.

Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале NEXTA Live.

Мужчина встал на скамейку в клетке, чтобы до него не дотянулись конвоиры, и воткнул себе в горло ручку.

Перед этим Степан Латыпов сказал: «ГУБОП пообещал, если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей».

Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!!!

В суд уже приехали медики. Отец Латыпова рассказал, что Степана с 11 апреля удерживали в штрафном изоляторе с людьми с психическими особенностями.

Кто такой Степан Латыпов

Степану Латыпову 40 лет. Он родился в Брестской области, учился в белорусской школе. Родители – биологи.

Степан по профессии арборист («древесный хирург» - древовод, специалист по обслуживанию деревьев и по уходу за ними как за индивидуальными организмами), а также промышленный альпинист пятого разряда.

Степан прошел профессиональную подготовку и сертификацию в Великобритании, имеет сертификат IRATA (для выполнения работ на высоте).

В Беларуси у Степана есть свое ИП, он – директор предприятия "Беларбо", которое занимается вырубкой деревьев в труднодоступных местах, кронированием, лечением.

Среди клиентов Латыпова – VIP-персоны, "Дипсервис", он приводил в порядок деревья в резиденции президента.

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Автор: Денис Прядко