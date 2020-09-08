В Ливии сбили истребитель РФ / скриншот
В Ливии сбили истребитель российского производства МиГ-29 ЛНА. Летчик, который находился в кабине, катапультировался и рассказал свою версию произошедшего.
Читайте такжеАвиакатастрофа самолета МАУ: во Франции расшифровали самописцы сбитого лайнераЗапись размещена на YouTube-канале Fighterbomber.
«Сегодня я катапультировался: не долетая 45 километров до аэродрома. Парашют расстелил, жду спасателей. Ударился только сильно о камни. Джипов пока не видно с врагом. Буду уходить в долину, парашют, все оставляю на земле», – сказал пилот.
По его словам, катапультироваться ему пришлось с высоты почти 700 метров.
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