Летчик катапультировался и записал видео.

В Ливии сбили истребитель российского производства МиГ-29 ЛНА. Летчик, который находился в кабине, катапультировался и рассказал свою версию произошедшего.

Читайте такжеАвиакатастрофа самолета МАУ: во Франции расшифровали самописцы сбитого лайнераЗапись размещена на YouTube-канале Fighterbomber.

«Сегодня я катапультировался: не долетая 45 километров до аэродрома. Парашют расстелил, жду спасателей. Ударился только сильно о камни. Джипов пока не видно с врагом. Буду уходить в долину, парашют, все оставляю на земле», – сказал пилот.

По его словам, катапультироваться ему пришлось с высоты почти 700 метров.

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Автор: Катерина Шварц