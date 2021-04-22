20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в «любой точке» Донбасса, где продолжается война.

Президенту РФ Владимиру Путину доложено об идее украинского коллеги Владимира Зеленского провести встречу на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Да, президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать», - сказал Песков.

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На вопрос корреспондента УНИАН, возможна ли эта встреча именно на территории Донбасса, как предложил Зеленский, Песков повторил, что ему больше нечего добавить.

Зеленский предложил Путину встретиться

В видеообращении вечером 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры на Донбассе.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам РФ Владимир Джабаров, комментируя предложение Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе, заявил, что такая инициатива не имеет никакого смысла.

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Автор: Роман Цимбалюк