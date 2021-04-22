Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе / фото REUTERS

Президенту РФ Владимиру Путину доложено об идее украинского коллеги Владимира Зеленского провести встречу на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Да, президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать», - сказал Песков.

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На вопрос корреспондента УНИАН, возможна ли эта встреча именно на территории Донбасса, как предложил Зеленский, Песков повторил, что ему больше нечего добавить.

Зеленский предложил Путину встретиться

  • В видеообращении вечером 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры на Донбассе
  • Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам РФ Владимир Джабаров, комментируя предложение Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе, заявил, что такая инициатива не имеет никакого смысла. 

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Автор: Роман Цимбалюк