18 января мужчину приговорили к 5 годам в колонии общего режима.

В шкловской колонии умер белорусский политзаключенный Витольд Ашурок.

Об этом сообщает издание Наша Ніва со ссылкой на родных.

Читайте такжеВ Беларуси заблокировали TUT.BY - один из крупнейших независимых информресурсов18 января мужчину приговорили к 5 годам в колонии общего режима за «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок и насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».

Белорусу было 50 лет.

Локально активист известен тем, что вместе с единомышленниками устанавливал кресты на месте захоронений соратников Калиновского, которые находятся в Гродневской области. Благодаря Ашурку также появился целый мемориал неизвестным повстанцам.

Ашурок был координатором движения "За свободу". Также баллотировался в местные депутаты, пробовал избираться в парламент.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. По всей стране начались забастовки.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей были задержаны, многих из них при задержании и в СИЗО сильно избивали. Сотни человек пострадали, погибли несколько человек.

Европейский Союз не признал результаты выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.

17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах, в то же время признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

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Автор: Яна Ставская