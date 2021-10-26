Жители Ланьчжоу обязаны оставаться дома, а въезд и выезд из жилых районов строго контролируется.

Жителям 4-миллионного китайского города Ланьчжоу запретили покидать свои дома, кроме экстренных случаев, из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Городские власти распорядились закрыть жилые районы в качестве борьбы с дальнейшим распространением новой вспышки COVID-19. Жители Ланьчжоу обязаны оставаться дома, а въезд и выезд из жилых районов строго контролируется - это позволят только нуждающимся в предметах первой необходимости или медицинской помощи.

Читайте такжеЯпония просит Китай не брать у своих граждан анальные мазки на COVID-19В городе временно прекращена работа автобусов, железнодорожного транспорта и такси. Авиакомпания Southern Airlines также отменила все рейсы в этот город из Пекина, не указав дату их возобновления.

Ланьчжоу — столица расположенной на северо-западе КНР и граничащей с Монголией провинции Ганьсу. 25 октября в городе обнаружили 6 новых случаев коронавируса, а всего с 17 октября число заболевших здесь увеличилось на 39.

Как уже сообщал УНИАН, в рамках исследования происхождения коронавирусной инфекции в Китае намерены изучить тысячи образцов из банка крови города Ухань.

Автор: Станислав Кожемякин