От одного из ударов мальчика отбросило под автомобиль.

В Китае разъяренный бык напал на мальчика. Ребенка отбросило под машину.

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Ребенок пытался убежать, но бык догнал его и дважды подбросил в воздух.

От одного из ударов мальчика отбросило под автомобиль, который стоял во дворе.

Бык атаковал машину, но быстро потерял интерес и убежал. Мальчик сразу же выбрался из-под машины. Он отделался ушибами и синяками.

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Автор: Людмила Жерновская