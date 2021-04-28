Ребенок пытался убежать / Скриншот
В Китае разъяренный бык напал на мальчика. Ребенка отбросило под машину.
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Ребенок пытался убежать, но бык догнал его и дважды подбросил в воздух.
От одного из ударов мальчика отбросило под автомобиль, который стоял во дворе.
Бык атаковал машину, но быстро потерял интерес и убежал. Мальчик сразу же выбрался из-под машины. Он отделался ушибами и синяками.
Ребенок против оголтелого быка: в Китае взбешенный бычок напал на маленького мальчика
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