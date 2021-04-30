Известно о 44 погибших в результате обвала трибуны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил воскресенье днем национального траура по погибшим в результате обвала трибуны во время религиозного праздника на горе Мерон.

Об этом он заявил, посещая место трагедии, цитирует Times of Israel.

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"Здесь случилась душераздирающая сцена. Люди были раздавлены насмерть, в том числе и дети", – отметил премьер.

Он попросил граждан не распространять слухи о личностях погибших, чтобы не разбивать сердца их близким.

"Мы проведем всестороннее, детальное расследование, чтобы избежать повторения подобных трагедий. Прошу объявить воскресенье днем национального траура. Мы все разделяем горе семей и молимся за раненых", – сказал Нетаньяху.

Что произошло

В результате давки, которая произошла на севере Израиля в ночь на 30 апреля во время религиозного праздника Лаг ба-Омер у могилы рабби Шимона Бара Иохая на горе Мерон, согласно последним данным погибли 44 человека, более 100 раненых, многие находятся в критическом состоянии.

На горе Мерон в честь Лаг ба-Омер проводилось самое масштабное со времен начала пандемии мероприятие, к вечеру четверга организаторы праздника насчитывали более 100 тыс. участников.

К месту ЧП было направлено шесть вертолетов, десятки машин скорой помощи, подключен ЦАХАЛ.

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Автор: Яна Ставская