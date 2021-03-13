Власти страны ужесточают карантинные ограничения на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации с распространением COVID-19.

В Италии на дни празднования католической Пасхи 3-5 апреля объявлен общенациональный карантин.

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Власти страны ужесточают карантинные ограничения на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации с распространением COVID-19, сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, с 15 марта будет переводиться в "красную зону" любой регион, где показатель инфицированных превышает 250 на 100 тысяч жителей. Тем самым в категорию высокого эпидемиологического риска будут зачислены половина областей Италии, в том числе столичная область Лацио.

Остальные, за исключением Сардинии, будут относиться к "оранжевой зоне". На Сардинии сняты практически все ограничения, остров сохраняет статус "белой зоны".

Коронавирус в Италии

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, в Италии с начал пандемии свыше 3 млн 175,8 тыс. человек заболели COVID-19, умерли более 101,5 тыс.

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Автор: Виктория Токарева